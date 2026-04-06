В Харькове россияне ударили “Геранью” по многоэтажке и спасателям, есть пострадавшие

Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью "Полоний-210"Photo6 апреля, 09:47 • 8828 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 25016 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 12398 просмотра
Кейт Миддлтон появилась на публичном праздновании Пасхи после тяжелого диагноза11:25 • 7680 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo11:53 • 15377 просмотра
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto16:13 • 372 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo11:53 • 15505 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 25162 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 119914 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 119884 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 12505 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 32733 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 46236 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 47174 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 58493 просмотра
В Харькове россияне ударили “Геранью” по многоэтажке и спасателям, есть пострадавшие

Оккупанты ударили БПЛА Герань-3 по девятиэтажке и остановке в Харькове, ранив пятерых человек. Второй дрон атаковал спасателей на месте происшествия.

В Киевском районе Харькова российские военные направили БПЛА на 9-этажный дом. Один дрон сначала повредил верхний этаж дома, в результате чего пострадали 5 жильцов, а второй атаковал спасателей, приехавших людям на помощь, сообщает УНН со ссылкой на информацию от ГСЧС Украины.

Дрон атаковал девятиэтажку в 13:50. Ранения получили двое мужчин. Трем женщинам понадобилась помощь медиков из-за состояния острого шока.

В Харьковской областной прокуратуре говорят: оккупанты ударили по жилой застройке БПЛА типа "Герань-3".

Взрывная волна и обломки беспилотника также нанесли ущерб припаркованным автомобилям, стоявшим вблизи дома.

Кроме того, один из БПЛА взорвался прямо возле остановки общественного транспорта и посек автобус.

Также на открытой местности загорелась трава. С огнем, охватившим 800 и 500 кв.м. соответственно, справились пожарные.

3 апреля в Харькове из-за утренней атаки российских военных один человек погиб, а еще семеро горожан получили ранения.

Александра Василенко

Война в Украине