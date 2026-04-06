В Харькове россияне ударили “Геранью” по многоэтажке и спасателям, есть пострадавшие
Киев • УНН
Оккупанты ударили БПЛА Герань-3 по девятиэтажке и остановке в Харькове, ранив пятерых человек. Второй дрон атаковал спасателей на месте происшествия.
В Киевском районе Харькова российские военные направили БПЛА на 9-этажный дом. Один дрон сначала повредил верхний этаж дома, в результате чего пострадали 5 жильцов, а второй атаковал спасателей, приехавших людям на помощь, сообщает УНН со ссылкой на информацию от ГСЧС Украины.
Детали
Дрон атаковал девятиэтажку в 13:50. Ранения получили двое мужчин. Трем женщинам понадобилась помощь медиков из-за состояния острого шока.
В Харьковской областной прокуратуре говорят: оккупанты ударили по жилой застройке БПЛА типа "Герань-3".
Взрывная волна и обломки беспилотника также нанесли ущерб припаркованным автомобилям, стоявшим вблизи дома.
Кроме того, один из БПЛА взорвался прямо возле остановки общественного транспорта и посек автобус.
Также на открытой местности загорелась трава. С огнем, охватившим 800 и 500 кв.м. соответственно, справились пожарные.
Напомним
3 апреля в Харькове из-за утренней атаки российских военных один человек погиб, а еще семеро горожан получили ранения.