рф атаковала Украину 157 дронами - сколько уничтожили и что известно о попаданиях

россия в ночь на 3 октября атаковала Украину 157 дронами. Из них 131 был сбит или подавлен. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 октября (с 18:00 2 октября) противник атаковал 157 ударными БпЛА типов Shahed (45 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск — рф, временно оккупированная территория Донецкой области и временно оккупированная территория АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типов Shahed, "Гербера" и дронов других типов — сообщили в ВС ВСУ.

Что известно о попаданиях

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 12 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях.

"Кроме того, утром враг атаковал Одесскую область барражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются", — говорится в сообщении.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

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