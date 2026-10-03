рф атакувала Україну 157 дронами - скільки знищили і що відомо про влучання

росія у ніч на 3 жовтня вдарила по Україні 157 дронами. З них збито або придушено 131. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки вдарила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 03 жовтня (з 18:00 02 жовтня) противник атакував 157 ударними БпЛА типу Shahed (45 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрон інших типів - повідомили у ПС ЗСУ.

Що відомо про влучання

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються", - ідеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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