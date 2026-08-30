рф атаковала Украину 132 ракетами и дронами - ПВО сбила 125 БПЛА

В ночь на 30 августа россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 130 ударными БПЛА типа Shahed (большинство - реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Удары наносились из российских городов курск, орёл, миллерово, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Крыма и Донецка. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется