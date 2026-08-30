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рф атаковала Украину 132 ракетами и дронами - ПВО сбила 125 БПЛА

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Россия запустила две ракеты и 130 дронов. ПВО уничтожила или подавила 125 БПЛА, однако зафиксированы попадания в 13 локациях.

рф атаковала Украину 132 ракетами и дронами - ПВО сбила 125 БПЛА

В ночь на 30 августа россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 130 ударными БПЛА типа Shahed (большинство - реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Удары наносились из российских городов курск, орёл, миллерово, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Крыма и Донецка. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется

 - говорится в сообщении.

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Евгений Устименко

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