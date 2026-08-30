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На фронте за сутки произошло 221 боевое столкновение - Генштаб

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Генштаб сообщил о 221 боевом столкновении, 79 авиаударах и более 11 тысячах дронов-камикадзе за сутки. Россия потеряла 1400 военнослужащих.

На фронте за сутки произошло 221 боевое столкновение - Генштаб

В течение минувших суток, 29 августа, на фронте зафиксировано 221 боевое столкновение. Враг нанес четыре ракетных удара, применив пять ракет, совершил 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 292 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Также оккупанты применили 11 357 дронов-камикадзе и осуществили 3138 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны, 60 — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Нескучное, Кореньок, Потаповка, Малая Корчаковка, Волфино, Атинское, Сопыч, Бачевск, Толстодубово Сумской области; Лискивщина Черниговской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника, семь артиллерийских систем, шесть пунктов управления БПЛА и три других важных объекта противника.

На Северо-Слободожанском и курском направлениях за минувшие сутки зафиксировано пять боестолкновений. В то же время агрессор осуществил 167 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также противник нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

На Южно-Слободожанском направлении украинские подразделения отбили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман, Графское, Чугуновка, Озерное, Хатнее и в районе Старицы.

На Купянском направлении состоялись два наступательных действия врага в направлении населенных пунктов Радьковка и Подолы.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах Новоселовки, Чернещины и вблизи Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении противник осуществил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Закитное и в направлении Орехуватки.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксирована 31 атака. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иллиновка, Новоселовка, Русин Яр, Торецкое, Софиевка и в направлении Николаевки и Кучерова Яра.

Тридцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Новоподгородное, Новый Донбасс и в районах населенных пунктов Удачное, Ореховое и Новониколаевка.

На Александровском направлении враг осуществил четыре атаки в направлении Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали позиции украинских защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоселовка, Калиновское, Новое Запорожье, Малиевка.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Павловки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1400 человек. Также выведены из строя один танк, семь боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1963 беспилотных летательных аппарата, 394 единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага.

Россия потеряла за сутки ещё 1400 военнослужащих и почти 2000 беспилотников — Генштаб30.08.26, 07:14 • 1634 просмотра

Евгений Устименко

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