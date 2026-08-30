На фронті за добу відбулося 221 бойове зіткнення - Генштаб

Впродовж минулої доби, 29 серпня, на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Ворог завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Також окупанти застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 3138 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони, 60 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Нескучне, Кореньок, Потапівка, Мала Корчаківка, Волфине, Атинське, Сопич, Бачівськ, Товстодубове Сумської області; Лісківщина Чернігівської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БПЛА та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби зафіксовано п’ять боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 167 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоселівки, Чернещини та неподалік Лимана й Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та в бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Торецьке, Софіївка та в бік Миколайпілля й Кучерів Яру.

Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новий Донбас та в районах населених пунктів Удачне, Горіхове й Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка, Калинівське, Нове Запоріжжя, Маліївка.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Павлівки й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 1400 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1963 безпілотні літальні апарати, 394 одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

росія втратила за добу ще 1400 військових і майже 2000 безпілотників – Генштаб