рф атакувала Україну 132 ракетами й дронами - ППО збила 125 БПЛА
Київ • УНН
Росія запустила дві ракети та 130 дронів. ППО знищила або подавила 125 БПЛА, але зафіксовано влучання на 13 локаціях.
У ніч на 30 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 130 ударними БПЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
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Удари завдавались з російських міст курськ, орел, міллерово, приморсько-ахтарськ , а також з окупованих Криму і донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється
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