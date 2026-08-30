рф атакувала Україну 132 ракетами й дронами - ППО збила 125 БПЛА

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios