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рф атакувала Україну 132 ракетами й дронами - ППО збила 125 БПЛА

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Росія запустила дві ракети та 130 дронів. ППО знищила або подавила 125 БПЛА, але зафіксовано влучання на 13 локаціях.

рф атакувала Україну 132 ракетами й дронами - ППО збила 125 БПЛА

У ніч на 30 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 130 ударними БПЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Удари завдавались з російських міст курськ, орел, міллерово, приморсько-ахтарськ , а також з окупованих Криму і донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється

 - йдеться в дописі.

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Євген Устименко

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