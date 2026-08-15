рф атаковала Одесскую область: разрушена обувная фабрика, произошли пожары
Киев • УНН
В результате удара беспилотников в Белгород-Днестровском районе разрушено здание обувной фабрики, загорелись столовая, котельная и автомобиль. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
россия ночью атаковала Одесскую область: произошло разрушение здания обувной фабрики и пожары в Белгород-Днестровском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области в субботу, пишет УНН.
В Белгород-Днестровском районе в результате ударов беспилотников произошло разрушение здания обувной фабрики с последующим возгоранием столовой, котельной и легкового автомобиля. Взрывной волной и обломками повреждены остекление и фасад административного здания
В другом месте, как указано, произошло возгорание заброшенного частного жилого дома и сухой травы рядом.
"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали последствия ночной атаки россии.
российские беспилотники убили трехмесячного ребенка в Марганце Днепропетровской области15.08.26, 06:39 • 2692 просмотра