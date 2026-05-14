Резерв, критическая инфраструктура или взносы на оборону - Раде предлагают изменить бронирование

В Украине предлагают изменить подход к бронированию военнообязанных и законодательно закрепить одинаковые правила для всех категорий лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на законопроект №15237.

Речь идет о проекте закона "О справедливом бронировании и участии в обороне", который предусматривает запрет бессрочного бронирования, регулярный пересмотр оснований для него, создание Реестра забронированных лиц, а также определение форм участия таких граждан в обороне государства. Документ внес в украинский парламент 13 мая его автор — народный депутат Максим Заремский.

Детали

Заремский подчеркивает: Украина уже пятый год противостоит полномасштабной вооруженной агрессии, а с начала большой войны на защиту государства встали сотни тысяч украинцев.

"На этом фоне вопрос бронирования военнообязанных остается одним из самых чувствительных для общества, бизнеса и государственных институтов",— говорит нардеп.

Он считает, что действующий механизм бронирования нуждается в законодательном урегулировании с точки зрения справедливости, прозрачности и участия забронированных лиц в поддержке обороны.

Что предлагается

Нардеп хочет установить на уровне закона четкие и одинаковые для всех правила бронирования. Это означает, что категории лиц, которые могут получить бронирование, основания для его предоставления и предельные сроки должны определяться исключительно законом, а не отдельными решениями или подзаконными механизмами.

Бессрочное бронирование хотят запретить - основания и детали

Одна из ключевых норм законопроекта касается сроков бронирования. Автор законопроекта предлагает запретить установление бронирования на бессрочной основе. То есть бронирование должно предоставляться только на определенный период, после чего его необходимо пересматривать.

Также документ предусматривает регулярные проверки уже предоставленного человеку бронирования. Его должны пересматривать на предмет соответствия требованиям, установленным законом. По мнению автора законодательной инициативы, это должно уменьшить риски злоупотреблений и сделать систему выдачи бронирований более контролируемой.

Как забронированные будут участвовать в обороне страны

Отдельный блок законопроекта касается участия забронированных лиц в обороне государства. Документ предусматривает, что сам факт бронирования не должен означать полного отстранения человека от оборонных нужд страны.

Поэтому забронированные должны участвовать в обороне несколькими путями. Среди них:

трудоустройство на объекте критической инфраструктуры,

служба в резерве;

целевые взносы на оборону.

Другими словами, документ предлагает "привязать" бронирование не только к потребностям работодателя или отрасли, но и к более широкому участию человека в поддержке обороноспособности. Речь идет о попытке сформировать модель, при которой забронированный гражданин остается полезным для обороны государства, даже если не проходит военную службу по мобилизации.

Реестр забронированных лиц - зачем его хотят создать

Еще одно важное нововведение, которое предлагает автор проекта закона, — это создание Реестра забронированных лиц. В него должны включаться данные обо всех гражданах, получивших бронирование.

В то же время документ предусматривает защиту чувствительной информации. Персональные данные забронированных лиц, а также сведения, которые могут указать на объект критической инфраструктуры, где они работают, должны быть обезличены. Это важно с точки зрения рисков безопасности, ведь информация о критической инфраструктуре во время войны не может быть открытой для неконтролируемого доступа.

Какие законы предлагается изменить

Заключительные положения законопроекта предусматривают внесение изменений в часть вторую статьи 3 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время автор документа указывает, что принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительного внесения изменений в другие законы Украины. Действующую нормативно-правовую базу в этой сфере составляют Конституция Украины и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как будут финансировать изменения в правилах бронирования

В пояснительной записке отдельно отметили, что реализация положений законопроекта, в случае его принятия, не потребует дополнительных расходов из общего или специального фондов государственного бюджета.

Дальнейшее выполнение закона, если он будет принят в целом, должно осуществляться в пределах средств, предусмотренных на финансирование оборонной сферы Украины.

Как новый законопроект изменит систему бронирования

Автор законопроекта ожидает, что его принятие будет способствовать законодательному урегулированию вопроса справедливого бронирования и привлечения забронированных лиц к участию в обороне.

Среди прогнозируемых последствий — повышение доверия к государству, снижение коррупционных рисков и поддержка боеспособности Сил обороны Украины.

