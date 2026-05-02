Власти могут пересмотреть бронирование работников из-за нехватки военных - нардеп

В Украине рассматривают возможность изменения подходов к бронированию работников предприятий на фоне дефицита личного состава в армии. Об этом заявил народный депутат от "Слуг народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, передает УНН.

Детали

По его словам, ранее государство пыталось максимально сохранить специалистов в критически важных отраслях, в частности в энергетике, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры.

В то же время сейчас, учитывая ситуацию на фронте, во власти рассматривают варианты частичного пересмотра таких решений.

На предприятиях работают люди без ограничений, квалифицированные специалисты - и, соответственно, именно они рассматриваются как ресурс для пополнения войска - отметил Нагорняк.

Он добавил, что возможные изменения связаны с насущными потребностями обороны страны и могут быть вынужденным шагом.

На данный момент окончательных решений по этому поводу не принято.

