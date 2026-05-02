Власти могут пересмотреть бронирование работников из-за нехватки военных - нардеп
Киев • УНН
Из-за дефицита в армии власти могут изменить подходы к бронированию специалистов. Квалифицированных работников предприятий рассматривают как ресурс для ВСУ, заявил нардеп Сергей Нагорняк.
В Украине рассматривают возможность изменения подходов к бронированию работников предприятий на фоне дефицита личного состава в армии. Об этом заявил народный депутат от "Слуг народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, передает УНН.
Детали
По его словам, ранее государство пыталось максимально сохранить специалистов в критически важных отраслях, в частности в энергетике, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры.
В то же время сейчас, учитывая ситуацию на фронте, во власти рассматривают варианты частичного пересмотра таких решений.
На предприятиях работают люди без ограничений, квалифицированные специалисты - и, соответственно, именно они рассматриваются как ресурс для пополнения войска
Он добавил, что возможные изменения связаны с насущными потребностями обороны страны и могут быть вынужденным шагом.
На данный момент окончательных решений по этому поводу не принято.
В Раде заявили о возможном налоге для владельцев электрокаров - до 4 тыс. грн в месяц01.05.26, 14:02 • 3098 просмотров