Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолсом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, передает УНН.

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Ожидается, что Харрис объявит о своем выборе до вторника, 6 августа. Пока неизвестно, приняла ли она окончательное решение, отмечают источники Reuters.

Выбор кандидата в вице — президенты-один из самых важных вопросов в кампании Харриса. Удачное избрание вице-президента важно, чтобы успешно бросить вызов республиканцам Дональду Трампу и Джеймсу Дэвиду Вэнсу. говорится в сообщении.

Одержим победой одержал победу 51 — летний Джош Шапиро-популярный губернатор штата Пенсильвания, в котором обязательно нужно победить, чтобы победить на выборах в целом. Кроме того, он умелый оратор, который знает, как достучаться до крестьян — а это всегда было слабым местом демократов. А еще Шапиро может стать первым вице-президентом-евреем, тогда как Гарис стремится стать первой женщиной-президентом США.

60 — летний Тим ВОЛС-бывший учитель и военный Национальной гвардии США, губернатор штата Миннесота. Он сможет обойти Вэнса в борьбе за голоса из штатов Среднего Запада.

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