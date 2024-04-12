Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

Кабинет министр сегодня на своем заседании утвердил изменения в субвенции из госбюджета на обустройство укрытий в школах. В этом году приближенные к зоне боевых действий области получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Регионы в этом году получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в учреждениях среднего образования - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий:

Харьковская область - 500 млн грн;

Днепропетровская область - 500 млн грн;



Запорожская область - 500 млн грн;



Николаевская область - 200 млн грн;



Херсонская область - 200 млн грн;



Одесская область - 150 млн грн;



Сумская область - 150 млн грн;



Черниговская область - 150 млн грн.



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