В Украине растет количество укрытий: какие области лидируют

За последний квартал в Украине количество пригодных защитных сооружений гражданской защиты выросло более чем на 1, 2 тыс. В тройку лидеров по наращиванию фонда защитных сооружений попали Днепропетровская, Одесская и Киевская области. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, передает УНН.

Сейчас всего в Украине могут использоваться 61 659 укрытий, за последний квартал количество пригодных увеличилось на 1201 - сообщил Ткаченко, ссылаясь на обновленные данные от ГСЧС по количеству пригодных защитных сооружений гражданской защиты.

Детали

По его словам, с начала года завершены работы по обустройству и строительству на 279 объектах общей стоимостью 338,6 млн грн.

Среди них:

- 10 новое строительство,

- 165 текущие ремонты,

- 74 капитальных ремонта,

- 5 реконструкций.

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"Среди лидеров по наращиванию фонда защитных сооружений - Днепропетровская область (+302 объекта), Одесская (+242) и Киевская (+79). Также продолжается работа по установке модульных укрытий, фонд пополнился 25 такими сооружениями, запланировано установить еще 53", - резюмировал Ткаченко.