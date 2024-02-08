Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие
Киев • УНН
Приложение "Дія" теперь отображает карту и информацию о ближайших бомбоубежищах, чтобы помочь гражданам быстро найти безопасность во время терактов.
В приложении "Дія" появился новый сервис - карта укрытий. Данные об укрытиях будут отображаться в приложении вместе с фото и описанием конкретного объекта.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
Теперь граждане будут иметь быстрый доступ к информации, а значит - быстрый доступ к безопасности. Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в Дії вместе с фото и описанием конкретного объекта
Министр отметил, что работники ГСЧС и полиции будут проводить мониторинг и ежеквартальные обследования для актуализации данных о состоянии укрытий. Также Клименко отмечает, что в конце 2023 года количество укрытий, которые соответствуют нормам, увеличилось почти на 2 тыс.
Сейчас уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории соответствуют установленным требованиям. На начало полномасштабного вторжения этот показатель был втрое меньше.
Дополнение
Интерактивную карту укрытий можно найти в сервисе "Несокрушимость".
Также в "Дія" можно будет узнать о:
рейтинг укрытия; адрес; сколько людей вмещает; доступ к укрытию; вид; фото.
Укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в Дії по соображениям безопасности. Адреса можно узнать у местных властей.
Напомним,
Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.
Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие
Приложение "Дія" теперь отображает карту и информацию о ближайших бомбоубежищах, чтобы помочь гражданам быстро найти безопасность во время терактов.
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