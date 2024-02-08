Новий сервіс в “Дії”: у застосунку можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття
Київ • УНН
Додаток "Дія" тепер відображає карту та інформацію про найближчі бомбосховища, щоб допомогти громадянам швидко знайти безпеку під час терактів.
У застосунку "Дія" з’явився новий сервіс - мапа укриттів. Дані про укриття будуть відображатися у застосунку разом із фото та описом конкретного об’єкта.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Деталі
Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже - швидкий доступ до безпеки. Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у Дії разом із фото та описом конкретного об’єкта
Міністр зазначив, що працівники ДСНС та поліції проводитимуть моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів. Також Клименко зазначає, що наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тис.
Наразі вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.
Доповнення
Інтерактивну мапу укриттів можна знайти в сервісі "Незламність".
Також у Дії можна буде дізнатися про:
рейтинг укриття; адресу; скільки людей вміщує; доступ до укриття; вид; фото.
Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси можна дізнатися в місцевої влади.
Нагадаємо
Україна скасувала заборону на допуск тварин в укриття цивільної оборони. Поправка до наказу була внесена з метою забезпечення права кожного на захист.