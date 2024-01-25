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В Україні дозволили брати тварин в укриття. У МВС внесли зміни до наказу

В Україні дозволили брати тварин в укриття. У МВС внесли зміни до наказу

Київ • УНН

 • 33247 перегляди

Україна скасувала заборону на допуск тварин в укриття цивільної оборони. Поправка до наказу була внесена з метою забезпечення права кожного на захист.

В Україні скасували заборону на перебування в укриттях з тваринами. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає УНН.

Памʼятаєте, як двох дітей з собакою під час ракетної атаки на столицю не впустили в укриття? Основним аргументом тоді був старий наказ МВС України щодо перебування тварин в захисних спорудах цивільного захисту. Тоді суспільство обурилось, адже право на захист повинні мати всі. Того ж дня мав предметну розмову з керівництвом ДСНС України щодо оперативного перегляду норми, яка забороняє присутність тварин в укритті. Вже сьогодні МВС внесло зміни до наказу № 18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту" 

- повідомив Ткаченко.

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За його словами, під час перебування в укритті кожна людина з тваринкою має за нею наглядати аби не створювати дискомфорт для оточуючих.

"Наказ вже внесено до єдиного реєстру державних нормативних актів. Чекаємо на оприлюднення", - резюмував заступник міністра.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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