В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ

В Украине отменили запрет на пребывание в укрытиях с животными. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, передает УНН.

Помните, как двух детей с собакой во время ракетной атаки на столицу не впустили в укрытие? Основным аргументом тогда был старый приказ МВД Украины о пребывании животных в защитных сооружениях гражданской защиты. Тогда общество возмутилось, ведь право на защиту должны иметь все. В тот же день имел предметный разговор с руководством ГСЧС Украины относительно оперативного пересмотра нормы, запрещающей присутствие животных в укрытии. Уже сегодня МВД внесло изменения в приказ № 18 "О внесении изменений в Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты" - сообщил Ткаченко.

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По его словам, во время пребывания в укрытии каждый человек с животным должен за ним присматривать, чтобы не создавать дискомфорт для окружающих.

"Приказ уже внесен в единый реестр государственных нормативных актов. Ждем обнародования", - резюмировал заместитель министра.