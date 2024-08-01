Украинские аграрии за месяц подали 100 заявок на получение компенсации за разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после совещания с участием первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, представителей Минобороны, Минэкономики, Минфина и Центра гуманитарного разминирования, передает УНН.

В Украине действует уже 47 операторов гуманитарного разминирования. Продолжаем стимулировать эту отрасль. Уже запустили программу компенсации аграриям за разминирование земель. Менее чем за месяц получили почти 100 заявок на возмещение - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, на критерии предоставления компенсации будут доработаны, чтобы как можно больше фермеров могли ею воспользоваться.

Шмыгаль указал, что за год удалось вернуть к использованию более 30 тыс. кв. км потенциально загрязненных минами территорий. «Не откладываем этот процесс на потом. [Уже сейчас нарабатываем решения, которые помогут разминировать Украину за считанные годы, а не за десятилетия», - указал премьер.

Напомним

В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на участки, которые он арендует.

Подать заявку можно по ссылке: https://www.dar.gov.ua/

Фермерам дозволили через реєстр подавати заявки на компенсацію за розмінування сільськогосподарських земель