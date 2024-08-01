Киев • УНН
За месяц украинские аграрии подали 100 заявок на компенсацию за разминирование сельхозземель. За год удалось вернуть к использованию более 30 тыс. кв. км потенциально заминированных территорий.
Украинские аграрии за месяц подали 100 заявок на получение компенсации за разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после совещания с участием первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, представителей Минобороны, Минэкономики, Минфина и Центра гуманитарного разминирования, передает УНН.
В Украине действует уже 47 операторов гуманитарного разминирования. Продолжаем стимулировать эту отрасль. Уже запустили программу компенсации аграриям за разминирование земель. Менее чем за месяц получили почти 100 заявок на возмещение
По его словам, на критерии предоставления компенсации будут доработаны, чтобы как можно больше фермеров могли ею воспользоваться.
Шмыгаль указал, что за год удалось вернуть к использованию более 30 тыс. кв. км потенциально загрязненных минами территорий. «Не откладываем этот процесс на потом. [Уже сейчас нарабатываем решения, которые помогут разминировать Украину за считанные годы, а не за десятилетия», - указал премьер.
Напомним
В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на участки, которые он арендует.
Подать заявку можно по ссылке: https://www.dar.gov.ua/
Фермерам дозволили через реєстр подавати заявки на компенсацію за розмінування сільськогосподарських земель 10 июля 2024, 13:11 • 37409 просмотров