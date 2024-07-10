В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на участки, которые он арендует, сообщили в Минэкономики и Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Министерством экономики Украины и Центром гуманитарного разминирования объявляют о начале приема заявок на компенсацию стоимости разминирования сельскохозяйственных земель через Государственный аграрный реестр", - указали в Минагрополитики.

На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.

"Сегодня мы запустили в Государственном аграрном реестре инструмент, который максимально упростит подачу заявок фермерами, которые стремятся очистить свои участки и сделать это при поддержке государства. Государство берет на себя оплату 80% стоимости очистки земель", - сказала первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кто может присоединиться

Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами. Сами фермерские хозяйства не должны иметь налогового долга, не быть банкротами, не принадлежать гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.

"Надеюсь, уже вскоре заинтересованные фермеры воспользуются этой возможностью и скоро мы увидим первые аукционы по проведению разминирования сельхозучастков", - пояснил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный

Верификацию, поданных фермерами заявок, осуществляет Центр гуманитарного разминирования. Он же объявляет в системе Прозорро аукционы по предоставлению услуг разминирования, а после определения оператора-победителя и финальной стоимости разминирования, перечисляет 80% суммы на специальный счет. Еще 20% на счет вносит фермер, указали в Минэкономики.

На сегодня участие в программе, как сообщается, принимают два государственных банка - ПриватБанк и Ощадбанк. Со временем к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно, фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства, отметили в министерстве.

Оператор противоминной деятельности получит всю зарезервированную сумму после завершения разминирования и подтверждения выполненных работ со стороны Центра.

Подать заявку можно по ссылке: https://www.dar.gov.ua/

Фермер также может получить компенсации за уже разминированные земли сельскохозяйственного назначения в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Для этого он должен заполнить и подать заявку на получение компенсации на адрес Центра гуманитарного разминирования [email protected].

К заявке, скрепленной электронной цифровой подписью (ЭЦП), как указано, нужно приложить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов оказанных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Дополнение

За первые полгода украинские саперы разминировали и вернули к использованию более 156 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Самые высокие темпы разминирования в Херсонской области - 146 тысяч гектаров. Это почти 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысячи гектар, а в Николаевской - 8,3 тысячи.