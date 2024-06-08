Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу

Заместитель главы Офиса Президента Ирина мудрая вместе с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным провели межведомственное совещание, посвященное ратификации Римского устава Международного уголовного суда, пишет УНН.

Детали

По данным ОП, на заседании присутствовали представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, СБУ, ГУР и Национальной полиции.

"Обсудили необходимость ратификации Римского устава для увеличения усилий Украины по привлечению к ответственности российских преступников, укрепления дипломатической позиции Украины, а также выполнения евроинтеграционных и двусторонних договоренностей", - указано в сообщении.

Участники совещания пришли к соглашению, что ратификация не несет рисков, поскольку Украина уже признала юрисдикцию суда, а Международный уголовный суд действует как дополнение к национальным системам уголовного правосудия, вмешиваясь лишь тогда, когда национальные суды не способны или не желают обеспечить правосудие по конкретным преступлениям.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства военных РФ над украинскими пленными на Харьковском направлении.