Ратифікація не несе ризиків: в ОП відбулася міжвідомча нарада щодо Римського статуту
Київ • УНН
Україна провела міжвідомчу нараду для обговорення необхідності ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду з метою посилення зусиль щодо притягнення громадян Росії до відповідальності за злочини, вчинені під час війни.
Заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра разом із Генеральним прокурором України Андрієм Костіним провели міжвідомчу нараду, присвячену ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, пише УНН.
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За даними ОП, на засіданні були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР та Національної поліції.
"Обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей", - зазначено в повідомленні.
Учасники наради дійшли згоди, що ратифікація не несе ризиків, оскільки Україна вже визнала юрисдикцію суду, а Міжнародний кримінальний суд діє як доповнення до національних систем кримінального правосуддя, втручаючись лише тоді, коли національні суди не здатні або не бажають забезпечити правосуддя по конкретних злочинах.
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