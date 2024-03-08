Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному штурмового отряда "Шторм-V", который ранее расстрелял военнопленного воина ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Сообщено о подозрении стрелку штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии восточного военного округа рф дмитру курашову, который, как сообщается, был неоднократно судим.

По данным СБУ, 6 января этого года курашов расстрелял бойца ВСУ, которого рашисты взяли в плен во время "мясного" штурма рф. Он совершил по меньшей мере 3 прицельных выстрела в пленного украинца.

Вскоре бойцы ВСУ захватили в плен курашова и его сослуживцев.

Во время допроса другой пленный оккупант "сдал" курашова.

Следователи СБУ сообщили курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством).

Он находится под стражей. Продолжается расследование для установления других фактов причастности россиянина к военным преступлениям, указали в СБУ.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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