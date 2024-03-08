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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 12:04  •  2797 просмотра

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Российскому военнослужащему дмитрию курашову из подразделения "Шторм-V" сообщено о подозрении за убийство украинского военнопленного.

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному штурмового отряда "Шторм-V", который ранее расстрелял военнопленного воина ВСУ.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

 Детали

Сообщено о подозрении стрелку штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии восточного военного округа рф дмитру курашову, который, как сообщается, был неоднократно судим. 

По данным СБУ, 6 января этого года курашов расстрелял бойца ВСУ, которого рашисты взяли в плен во время "мясного" штурма рф. Он совершил по меньшей мере 3 прицельных выстрела в пленного украинца.

Вскоре бойцы ВСУ захватили в плен курашова и его сослуживцев.

Во время допроса другой пленный оккупант "сдал" курашова.  

Следователи СБУ сообщили курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством).

Он находится под стражей. Продолжается расследование для установления других фактов причастности россиянина к военным преступлениям, указали в СБУ. 

 Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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