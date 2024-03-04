Плененного полицейского пытали: начальнику и работникам Еленовской колонии объявили подозрение
Киев • УНН
Начальнику и сотрудникам Еленовской колонии в Донецкой области сообщено о подозрении за пытки пленного украинского полицейского.
Правоохранители объявили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны начальнику и работникам Еленовской колонии в Донецкой области, которые удерживали и пытали полицейского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Как сообщается, после полномасштабного вторжения рф оккупанты использовали Волновахскую исправительную колонию №120 (более известную как "Еленовская колония") как фильтрационный лагерь. Там удерживали и пытали более трех тысяч военнопленных Вооруженных сил Украины, правоохранителей и гражданских лиц.
Среди них - сотрудник Нацполиции, который находился в окруженном Мариуполе. Правоохранителя незаконно задержали рашисты на одном из блокпостов и доставили в Еленовскую колонию.
По данным Нацполиции, его жестоко избили только из-за того, что он отвечал на вопросы директора колонии не отводя глаза.
После этого по приказу начальника колонии полицейского умышленно держали вприсядку более часа и били резиновыми дубинками за каждую попытку встать, а после перевели в дисциплинарный изолятор и почти полчаса били ногами по разным частям тела, заставляя петь гимн российской федерации и кричать лозунги "слава россии!" и "слава "днр!"
Также отметили, что никакой медицинской помощи после пыток ему не оказали.
Правоохранители установили личность начальника Еленовской колонии и исполнителей преступных приказов. Это - бывший начальник сектора по розыску Горловского райотдела расформированной милиции и два бывших работника Государственной пенитенциарной службы в Донецкой области, которые пошли на сотрудничество с оккупантами ради руководящих должностей после захвата части Донецкой области в 2014 году.
Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора им объявлено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).
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