Катували полоненого поліцейського: начальнику та працівникам Оленівської колонії оголосили підозру
Київ • УНН
Начальнику та співробітникам Оленівської колонії в Донецькій області повідомлено про підозру за катування полоненого українського поліцейського.
Правоохоронці оголосили про підозру за порушення законів і звичаїв війни начальнику та працівникам Оленівської колонії на Донеччині, які утримували й катували поліцейського. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
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Як повідомляється, після повномасштабного вторгнення рф окупанти використовували Волноваську виправну колонію №120 (більш відому як "Оленівська колонія") як фільтраційний табір. Там утримували й катували понад три тисячі військовополонених Збройних сил України, правоохоронців та цивільних осіб.
Серед них — співробітник Нацполіції, який перебував в оточеному Маріуполі. Правоохоронця незаконно затримали рашисти на одному з блокпостів і доправили в Оленівську колонію.
За даними Нацполіції, його жорстоко побили тільки через те, що він відповідав на питання директора колонії не відводячи очі.
Після цього за наказом начальника колонії поліцейського умисно тримали навприсядки понад годину і били гумовими кийками за кожну спробу встати, а після перевели до дисциплінарного ізолятора і майже пів години били ногами по різним частинам тіла, змушуючи співати гімн російської федерації та кричати лозунги "слава росії!" і "слава "днр!"
Також зазначили, що жодної медичної допомоги після тортур йому не надали.
Правоохоронці встановили особу начальника Оленівської колонії та виконавців злочинних наказів. Це - колишній начальник сектору з розшуку Горлівського райвідділу розформованої міліції та два колишні працівники Державної пенітенціарної служби в Донецькій області, які пішли на співпрацю з окупантами заради керівних посад після захоплення частини Донеччини у 2014 році.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора їм оголошено про підозру за порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).
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