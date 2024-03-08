Розстріляв українського військовополоненого: повідомлено про підозру "штурмовику V"
Київ • УНН
Російському військовослужбовцю дмитру курашову з підрозділу "Шторм-V" повідомлено про підозру за вбивство українського військовополоненого.
Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому штурмового загону "Шторм-V", який раніше розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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Повідомлено про підозру стрільцю штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії східного військового округу рф дмитру курашову, який, як повідомляється, був неодноразово засуджений.
За даними СБУ, 6 січня цього року курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого рашисти взяли в полон під час "м’ясного" штурму рф. Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.
Невдовзі бійці ЗСУ захопили у полон курашова та його співслужбовців.
Під час допиту інший полонений окупант "здав" курашова.
Слідчі СБУ повідомили курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).
Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів, вказали в СБУ.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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