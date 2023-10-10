"Рамштайн-16": где собираются, какую помощь окажут Украине

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня, 11 октября, состоится 16-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате “Рамштайн”, пишет УНН.

Где состоится встреча

Как сообщили несколько дней назад в Пентагоне, встреча состоится в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. В заседании примут участие руководители Минобороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран.

США будут лично представлять министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Чего ожидать Украине, итоги прошли “Рамштайну”

Какую конкретно военную помощь будут обсуждать на этот раз, пока неизвестно. В военном ведомстве США, анонсируя встречу, отметили, что ее участники “обсудят текущую ситуацию в Украине и обеспечение ее средствами, необходимыми для защиты суверенной территории”.

Накануне прошлого “Рамштайна”, на котором Украину представлял уже новый министр обороны Рустем Умеров, так не озвучивались конкретные шаги по военной помощи Украине.

Уже по итогам заседания Контактной группы стало известно, что Дания взяла на себя обязательства’обязательства дополнительно предоставить Украине еще 45 танков 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.

Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставки уже в ближайшее время танков M1 Abrams.

Кроме этого, Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию. В стартовом мероприятии ИТ-коалиции приняли участие представители 20 государств. Бельгия, Дания, Литва и Латвия сразу же присоединились к инициативе, подписав декларацию о намерениях вместе с Украиной, Эстонией и Люксембургом.

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Также Чехия, Дания и Нидерланды подписали соглашение о поставках оружия в Украину. Она позволит поставлять в Украину чешское оружие и в дальнейшем при финансовой поддержке Дании и Нидерландов.

В частности, речь идет о танках, гаубицах, стрелковом оружии, боевых машинах пехоты, средствах противовоздушной обороны и средствах радиоэлектронной борьбы, боеприпасах.

Напомним

Премьер Дании предложила расширить коалицию стран, которые обязались поставить Украине истребители F-16

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