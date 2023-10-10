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“Рамштайн-16”: де збираються, яку допомогу нададуть Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні, 11 жовтня, відбудеться 16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, пише УНН.

Де відбудеться зустріч

Як повідомили декілька днів тому у Пентагоні, зустріч відбудеться у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. У засіданні візьмуть участь очільники Міноборони та старші військові посадовці з майже 50 країн.

США особисто представлятимуть міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Чого очікувати Україні, підсумки минуло “Рамштайну”

Яку конкретно військову допомогу обговорюватимуть цього разу, наразі, невідомо. У воєнному відомстві США, анонсуючи зустріч, зазначили, що її учасники “обговорять поточну ситуацію в Україні та забезпечення її засобами, необхідними для захисту суверенної території”.

Напередодні минулого “Рамштайну”, на якому Україну представляв вже новий міністр оборони Рустем Умєров, так не озвучувалися конкретні кроки по військовій допомозі Україні.

Вже за підсумками засідання Контактної групи стало відомо, що Данія взяла на себе зобов’язання додатково надати Україні ще 45 танків 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72.

Голова Пентагону Ллойд Остін анонсував постачання вже найближчим часом танків M1 Abrams.

Окрім цього, Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію. У стартовому заході ІТ-коаліції загалом взяли участь представники 20 держав. Бельгія, Данія, Литва та Латвія одразу ж приєдналися до ініціативи, підписавши Декларацію про наміри разом з Україною, Естонією та Люксембургом.

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Також Чехія, Данія та Нідерланди підписали угоду про постачання зброї в Україну. Вона дозволить постачати в Україну чеську зброю й надалі за фінансової підтримки Данії та Нідерландів.

Зокрема, йдеться про танки, гаубиці, стрілецьку зброю, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби, боєприпаси.

Нагадаємо

Прем’єр Данії запропонувала розширити коаліцію країн, які зобов’язалися поставити Україні винищувачі F-16

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