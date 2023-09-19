Данія надасть Україні ще 45 танків. З них 30 будуть Leopard 1

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (V), який зараз перебуває на зустрічі з колегами по "Групі оборони України" на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині, заявив, що його країна надасть ще 45 танків Україні.

Reuters з посиланням на інформаційне агентство Ritzau додає, що у цю кількість увійдуть 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72.

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