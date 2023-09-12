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Данія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів

Данія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 260802 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Данія надасть Україні ще 5,8 мільярда датських крон (близько 800 мільйонів доларів) у військової допомоги. Ця допомога включатиме танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси та зенітні установки. Це дванадцятий і найбільший пакет допомоги, який Данія надіслала Україні з моменту повномаштабного вторгнення, передає УНН із посиланням на Міноборони Данії.

Деталі

Данія відправляє Україні найбільшу фінансову допомогу з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Загальна сума допомоги становить 5,8 мільярда датських крон. З цієї суми 4,3 мільярда крон будуть витрачені в 2023 році, 1,4 мільярда крон - у 2024 році, а 52 мільйони крон - у 2025 році.

Допомога фінансується Українським фондом, який співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення України необхідними військовими ресурсами, такими як танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси та зенітні гармати.

Цитата

“Абсолютно важливо, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення росії, щоб такі країни, як Данія, підтримували військову та фінансову підтримку України. Зараз ми робимо це з найбільшим економічним внеском Данії на сьогоднішній день під егідою групи країн, які регулярно зустрічаються на базі в Рамштайні під американським керівництвом”, - сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Данія передала Україні перші 10 танків Leopard 1A5, обіцяних Києву.

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