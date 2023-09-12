Дания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов

Детали

Дания отправляет Украине самую большую финансовую помощь с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года. Общая сумма помощи составляет 5,8 миллиарда датских крон. Из этой суммы 4,3 миллиарда крон будут потрачены в 2023 году, 1,4 миллиарда крон - в 2024 году, а 52 миллиона крон - в 2025 году.

Помощь финансируется Украинским фондом, который сотрудничает с международными партнерами для обеспечения Украины необходимыми военными ресурсами, такими как танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные орудия.

Цитата

“Абсолютно важно, чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения россии, чтобы такие страны, как Дания, поддерживали военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы делаем это с самым большим экономическим вкладом Дании на сегодняшний день под эгидой группы стран, которые регулярно встречаются на базе в Рамштайне под американским руководством”, - сказал министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дания передала Украине первые 10 танков Leopard 1A5, обещанных Киеву.