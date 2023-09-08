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Данія поставила Україні перші 10 танків Leopard

Данія поставила Україні перші 10 танків Leopard

Київ • УНН

 • 332809 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Данія передала Україні перші 10 танків Leopard 1A5, обіцяних Києву. Про це заявили в збройних силах Данії, повідомляє УНН.

Деталі

«10 танків Leopard 1 вже в Україні, і ще більше в дорозі», - йдеться у повідомленні.

Данія також відправила в Німеччину для навчання українських танкістів своїх інструкторів.

«Данія направила до Німеччини одних з наших найкращих танкових інструкторів, щоб навчити українців максимально ефективно використовувати цю систему озброєння. І я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - заявив командувач Сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен.

Разом з Німеччиною Данія пообіцяла передати Україні майже 100 танків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський та прем'єр Данії у Києві обговорили новий оборонний пакет для України

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