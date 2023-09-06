Зеленський та прем'єр Данії у Києві обговорили новий оборонний пакет для України

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"Візит прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен важливий для України. Ми цінуємо його. Як завжди, наші змістовні, максимально конкретні переговори. Новий оборонний пакет – це буде вже 12-й, – який готується на цей місяць. Розмінування, відбудова, ситуація на полі бою, безпека Чорноморського регіону, наших портів", - заявив президент.

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Він відзначив, що спільні кроки України і Данії "роблять сильнішими наші народи" та "здатність захищати життя людей". Зеленський подякував Фредеріксен за співпрацю та допомогу Києву.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен 6 вересня відвідала Бучу, де вшанувала пам'ять жертв воєнних злочинів, скоєних військовими рф.