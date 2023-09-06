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Прем'єр-міністр Данії відвідала Бучу

Прем'єр-міністр Данії відвідала Бучу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідала Бучу, де вшанувала пам'ять жертв воєнних злочинів, скоєних військовими рф, повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.

Деталі

Андрій Костін показав Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі.

"Маємо завжди пам'ятати про жертв жахливих воєнних злочинів, які російські окупанти вчинили на українській землі. Ми вшанували їх пам'ять у Бучі разом з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Хоч російські війська відступили з Київської області, агресор продовжує невибіркові обстріли мирних українських міст. Сьогодні вранці ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київ та населені пункти області. Але кожна така атака лише зміцнює нашу рішучість зупинити росію та домогтися, щоб злочинний режим рф поніс відповідальність за кожен скоєний злочин", - написав Костін на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Генеральний прокурор також висловив вдячність Данії за підтримку і нагадав, що Данія входить до топ-10 країн за обсягом допомоги Україні у співвідношенні до ВВП.

"Ми високо цінуємо військову допомогу Данії, особливо історичне рішення надати Україні винищувачі F-16", - додав він.

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