На понад 40 млн євро уряд Данії розширить допомогу Україні у наступному році

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"Основним пріоритетом уряду є допомога Україні та українському населенню. Саме тому цього року ми знову виділяємо рекордно велику суму на цивільні зусилля, щоб ми могли продовжувати важливу підтримку та допомогу в подоланні тяжких наслідків війни. Відбудова України буде довгою, а потреби величезні”, – зазначив міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен.

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Виділені кошти будуть спрямовані на надання екстреної допомоги жертвам війни. Проте МЗС Данії зазначає, що важливо також допомогти з якнайшвидшою відбудовою України. Зокрема, мова йде допомогу українцям у відбудові критичної інфраструктури та енергопостачання, водопостачання більш екологічним шляхом. Зокрема, уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за Миколаїв та його відбудову. У Миколаєві країна докладає зусиль, аби забезпечити кращий доступ до води та тепла, відбудовувати та ремонтувати житлові райони, школи та медичні заклади.

МЗС нагадало, жорстокий напад росії на Україну не просто залишає глибокі шрами в українському суспільстві. Наслідки війни також поширюються на сусідні з Україною держави, які відчувають російський вплив, зокрема йдеться про приймання українських біженців та проблеми з енергопостачанням. Це одна з причин чому Данія також матиме підвищену увагу до східних сусідніх країн.

У міністерстві додали, що Данія допоможе Грузії та Молдові прискорити реформи та широкі процеси демократизації.

Нагадаємо

Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.