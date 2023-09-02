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На более 40 млн евро правительство Дании расширит помощь Украине в следующем году

На более 40 млн евро правительство Дании расширит помощь Украине в следующем году

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство Дании планирует увеличить помощь Украине в следующем году более 40 млн евро (с 1,2 до 1,5 млрд датских крон - ред.). Об этом сообщили в МИД Дании, пишет УНН.

Цитата 

"Основным приоритетом правительства является помощь Украине и украинскому населению. Именно поэтому в этом году мы снова выделяем рекордно большую сумму на гражданские усилия, чтобы мы могли продолжать важную поддержку и помощь в преодолении тяжелых последствий войны. Восстановление Украины будет долгим, а потребности огромные”, – отметил министр сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дэн Йоргенсен.

Детали 

Выделенные средства будут направлены на оказание экстренной помощи жертвам войны. Однако МИД Дании отмечает, что важно также помочь с быстрым восстановлением Украины. В частности, речь идет помощь украинцам в восстановлении критической инфраструктуры и энергоснабжения, водоснабжения более экологическим путем. В частности, правительство Дании взяло на себя особую ответственность за Николаев и его восстановление. В Николаеве страна прилагает усилия, чтобы обеспечить лучший доступ к воде и теплу, восстанавливать и ремонтировать жилые районы, школы и медицинские учреждения.

МИД напомнил, жестокое нападение России на Украину не просто оставляет глубокие шрамы в украинском обществе. Последствия войны также распространяются на соседние с Украиной государства, которые испытывают российское влияние, в частности речь идет о приеме украинских беженцев и проблемы с энергоснабжением. Это одна из причин, почему Дания также будет иметь повышенное внимание к восточным соседним странам. 

В министерстве добавили, что Дания поможет Грузии и Молдове ускорить реформы и широкие процессы демократизации.

Напомним

Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.

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