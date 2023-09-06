Премьер-министр Дании посетила Бучу

Детали

Андрей Костин показал Метте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче.

"Мы должны всегда помнить о жертвах ужасных военных преступлений, которые российские оккупанты совершили на украинской земле. Мы почтили их память в Буче вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Хотя российские войска отступили из Киевской области, агрессор продолжает неизбирательные обстрелы мирных украинских городов. Сегодня утром враг совершил очередную ракетную атаку на Киев и населенные пункты области. Но каждая такая атака только укрепляет нашу решимость остановить россию и добиться, чтобы преступный режим рф понес ответственность за каждое совершенное преступление", - написал Костин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

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Генеральный прокурор также выразил благодарность Дании за поддержку и напомнил, что Дания входит в топ-10 стран по объему помощи Украине в соотношении к ВВП.

"Мы высоко ценим военную помощь Дании, особенно историческое решение предоставить Украине истребители F-16", - добавил он.

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