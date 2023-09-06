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Премьер-министр Дании посетила Бучу

Премьер-министр Дании посетила Бучу

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Бучу, где почтила память жертв военных преступлений, совершенных российской армией, сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

Детали

Андрей Костин показал Метте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче.

"Мы должны всегда помнить о жертвах ужасных военных преступлений, которые российские оккупанты совершили на украинской земле. Мы почтили их память в Буче вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Хотя российские войска отступили из Киевской области, агрессор продолжает неизбирательные обстрелы мирных украинских городов. Сегодня утром враг совершил очередную ракетную атаку на Киев и населенные пункты области. Но каждая такая атака только укрепляет нашу решимость остановить россию и добиться, чтобы преступный режим рф понес ответственность за каждое совершенное преступление", - написал Костин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

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Генеральный прокурор также выразил благодарность Дании за поддержку и напомнил, что Дания входит в топ-10 стран по объему помощи Украине в соотношении к ВВП.

"Мы высоко ценим военную помощь Дании, особенно историческое решение предоставить Украине истребители F-16", - добавил он.

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