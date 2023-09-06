Зеленский и премьер Дании в Киеве обсудили новый оборонный пакет для Украины

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"Визит премьєр-министра Дании Метте Фредериксен важен для Украины. Мы ценим его. Как всегда, наши содержательные, максимально конкретные переговоры. Новый оборонный пакет – это будет уже 12-й, – который готовится на этот месяц. Разминирование, восстановление, ситуация на поле боя, безопасность Черноморского региона, наших портов", - заявил президент.

Детали

Он отметил, что совместные шаги Украины и Дании "делают сильнее наши народы" и "способность защищать жизни людей". Зеленский поблагодарил Фредериксен за сотрудничество и помощь Киеву.

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября посетила Бучу, где почтила память жертв военных преступлений, совершенных военными РФ.