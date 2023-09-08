Дания поставила Украине первые 10 танков Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Дания передала Украине первые 10 танков Leopard 1A5, обещанных Киеву. Об этом заявили в вооруженных силах Дании, сообщает УНН.
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«10 танков Leopard 1 уже в Украине, и еще больше в пути», - говорится в сообщении.
Дания также отправила в Германию для обучения украинских танкистов своих инструкторов.
«Дания направила в Германию одних из наших лучших танковых инструкторов, чтобы научить украинцев максимально эффективно использовать эту систему вооружения. И я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас", - заявил командующий Сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен.
Вместе с Германией Дания пообещала передать Украине почти 100 танков.
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