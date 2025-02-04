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Ракетный удар рф по Изюму: количество пострадавших возросло до 43

Ракетный удар рф по Изюму: количество пострадавших возросло до 43

Киев  •  УНН

 • 8468 просмотра

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В результате российского ракетного удара по Изюму повреждены 170 квартир, пострадали 43 человека, из них 24 госпитализированы. Пять человек погибли, среди пострадавших трое детей.

В результате ракетного удара российских войск по Изюму в Харьковской области повреждено 170 квартир, пострадали 43 человека, 24 человека госпитализированы, среди них двое детей, трое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Более 40 человек обратились за медицинской помощью, 24 человека госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших мальчик 6 лет и девушка 16 лет. Состояние - среднее

- написал Синегубов.

Детали

Как уточнили в ГСЧС, "в Изюме уже 43 пострадавших после российского ракетного удара по городу. Из них - трое детей". "К сожалению, 5 человек погибли", - сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция завершена. "По нашей информации, сейчас под завалами людей нет", - указал глава ОВА.

В результате вражеского обстрела в городе, по данным Синегубова, получили повреждения 170 квартир - выбиты окна. "Оперативно зашиваем окна, двери, а также проводим обход квартир и домов. Профильные службы уже начали ликвидацию последствий", - отметил он.

Напомним

4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание.

Сейчас в Изюме завершили поисково-спасательные работы после удара рф баллистической ракетой по центру города, среди более 30 пострадавших - трое детей, 5 человек погибли.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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