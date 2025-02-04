Ракетний удар рф по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 43
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Ізюму пошкоджено 170 квартир, постраждало 43 людини, з них 24 госпіталізовано. П'ятеро людей загинули, серед постраждалих троє дітей.
Внаслідок ракетного удару російських військ по Ізюму на Харківщині пошкоджено 170 квартир, постраждало 43 людей, 24 людини госпіталізовано, серед них двоє дітей, троє постраждалих у тяжкому стані, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
Понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані. Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років. Стан - середній
Деталі
Як уточнили у ДСНС, "В Ізюмі уже 43 постраждалих після російського ракетного удару по місту. З них – троє дітей". "На жаль, 5 осіб загинули", - повідомили у відомстві.
Пошуково-рятувальна операція завершена. "За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - вказав голова ОВА.
У результаті ворожого обстрілу у місті, за даними Синєгубова, зазнали пошкоджень 170 квартир - вибиті вікна. "Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків", - зазначив він.
Нагадаємо
4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю.
Наразі в Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи після удару рф балістичною ракетою по центру міста, серед понад 30 постраждалих - троє дітей, 5 людей загинули.