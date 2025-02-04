Ракетний удар рф по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 43

Внаслідок ракетного удару російських військ по Ізюму на Харківщині пошкоджено 170 квартир, постраждало 43 людей, 24 людини госпіталізовано, серед них двоє дітей, троє постраждалих у тяжкому стані, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані. Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років. Стан - середній - написав Синєгубов.

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Як уточнили у ДСНС, "В Ізюмі уже 43 постраждалих після російського ракетного удару по місту. З них – троє дітей". "На жаль, 5 осіб загинули", - повідомили у відомстві.

Пошуково-рятувальна операція завершена. "За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - вказав голова ОВА.

У результаті ворожого обстрілу у місті, за даними Синєгубова, зазнали пошкоджень 170 квартир - вибиті вікна. "Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків", - зазначив він.

Нагадаємо

4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю.

Наразі в Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи після удару рф балістичною ракетою по центру міста, серед понад 30 постраждалих - троє дітей, 5 людей загинули.