В Ізюмі завершили рятувальні роботи після удару рф: що відомо про наслідки та постраждалих

В Ізюмі на Харківщині завершили пошуково-рятувальні роботи після удару рф балістичною ракетою по центру міста, серед понад 30 постраждалих - троє дітей, 5 людей загинули, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Пошуково-рятувальні роботи завершено - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Деталі

4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю.

У ДСНС повідомили, що в Ізюмі до 34 людей, зокрема 3 дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару і вказали, що дані уточнюються.

"До 38 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Ізюм. Серед них дівчина 15 років. Госпіталізовано 7 людей", - повідомив у Telegram дещо інші дані голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, 5 осіб загинули", - зазначили у ДСНС.

За даними ОВА, внаслідок атаки 3 чоловіка та 2 жінки загинули.

Як повідомили в ОВА, 15-річна дівчина з осколковим пораненням - серед госпіталізованих, її стан середньої тяжкості. За життя трьох постраждалих наразі борються лікарі.

"Частково зруйновано адміністративні будівлі, де розміщувалися податкова служба, соціальний захист, казначейство та інші державні установи. Також пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Здійснюємо поквартирний обхід", - повідомив Синєгубов.