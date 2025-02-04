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В Изюме завершили спасательные работы после удара рф: что известно о последствиях и пострадавших

Киев  •  УНН

 • 13198 просмотра

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В результате удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 38 человек, среди них 15-летняя девушка. Пять человек погибли, повреждены административные здания и жилой дом.

В Изюме в Харьковской области завершили поисково-спасательные работы после удара рф баллистической ракетой по центру города, среди более 30 пострадавших - трое детей, 5 человек погибли, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Поисково-спасательные работы завершены

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Детали

4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание.

В ГСЧС сообщили, что в Изюме до 34 человек, в том числе 3 детей, увеличилось количество пострадавших в результате российского ракетного удара и указали, что данные уточняются.

"До 38 увеличилось количество пострадавших в результате обстрела города Изюм. Среди них девушка 15 лет. Госпитализированы 7 человек", - сообщил в Telegram несколько иные данные глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, 5 человек погибли", - указали в ГСЧС.

По данным ОВА, в результате атаки погибли 3 мужчины и 2 женщины.

Как сообщили в ОВА, 15-летняя девушка с осколочным ранением - среди госпитализированных, ее состояние средней тяжести. За жизнь трех пострадавших сейчас борются врачи.

"Частично разрушены административные здания, где размещались налоговая служба, социальная защита, казначейство и другие государственные учреждения. Также повреждено пятиэтажный жилой дом. Проводим поквартирный обход", - сообщил Синегубов. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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