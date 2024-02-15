Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов

В поселке Великий Бурлук, что на Харьковщине, спасатели завершили разбор завалов. Поисково-спасательная операция продолжалась более суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

По состоянию на 18:35 15 февраля аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали 82 спасателя, привлекалось 14 единиц техники. - сообщили в ГСЧС.

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14 февраля в 16:16 враг совершил обстрел ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Оккупанты попали в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним.

Из-за этой атаки погибли 5 человек. Еще 5 жителей поселка получили ранения, однако остались живы. Их вытащили из-под завалов разрушенного дома чрезвычайники. По уточнению от ГСЧС все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.