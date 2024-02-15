Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов
Спасатели завершили разбор завалов после более чем суток поисково-спасательных работ в селе Великий Бурлук Харьковской области, где российские ракеты попали в жилые дома, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.
Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину: есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших
Два вражеских беспилотника попали в гражданский автомобиль на Харьковщине, в результате чего погибли мужчина и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно - двое раненых.
Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю
Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.
На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС
29-летний пожарный погиб во время тушения пожара, возникшего в мастерской в селе Власовка Александрийского района Кировоградской области Украины.
На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА
По словам руководителя ОВА Руслана Кравченко, убытки от утреннего ракетного обстрела в Киевской области выросли до 21 частного дома, 9 нежилых зданий - заборов и гаражей, а также поврежден 1 автомобиль.
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
Президент Зеленский подписал законопроект о легализации медицинского каннабиса, который вступит в силу через шесть месяцев.
Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага
Председатель Одесской ОВА встретился с вице-президентом Бундестага, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны в регионе, поддержку переселенцев и немецкие инвестиции.
Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны
Председатель Херсонской областной военной администрации заявил, что нет необходимости паниковать, поскольку Вооруженные силы Украины надежно защищают регион, а вторая линия обороны создается.
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и дронов, и нанесли ракетный удар по Днепру
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Ситуация на фронте и усиление украинской ПВО: Ермак поговорил с советником президента США Салливаном
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого обсудил насущные военные потребности Украины, системы противовоздушной обороны и выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны США.