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Ракетна атака рф на Великий Бурлук забрала життя вже 5 людей

Ракетна атака рф на Великий Бурлук забрала життя вже 5 людей

Київ • УНН

 • 24786 перегляди

В результаті російської ракетної атаки С-300 на село Великий Бурлук у Харківській області 14 лютого кількість загиблих зросла до 5 осіб, у тому числі 3 жінок і 2 чоловіків, ще 5 отримали поранення, рятувальники продовжували розбирати завали.

Внаслідок рекетної атаки рф на Великий Бурлук 14 лютого кількість жертв зросла до 5 людей, повідомили у четвер у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 27-річної жінки. Кількість загиблих збільшилась до пʼяти: троє жінок та двоє чоловіків", - ідеться у повідомленні прокуратури у Telegram.

Як зазначається, поранено п'ять людей.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Доповнення

14 лютого о 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 села Великий Бурлук Куп‘янського району на Харківщині. Влучання було у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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