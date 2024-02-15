Ракетна атака рф на Великий Бурлук забрала життя вже 5 людей
Київ • УНН
В результаті російської ракетної атаки С-300 на село Великий Бурлук у Харківській області 14 лютого кількість загиблих зросла до 5 осіб, у тому числі 3 жінок і 2 чоловіків, ще 5 отримали поранення, рятувальники продовжували розбирати завали.
Внаслідок рекетної атаки рф на Великий Бурлук 14 лютого кількість жертв зросла до 5 людей, повідомили у четвер у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 27-річної жінки. Кількість загиблих збільшилась до пʼяти: троє жінок та двоє чоловіків", - ідеться у повідомленні прокуратури у Telegram.
Як зазначається, поранено п'ять людей.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Доповнення
14 лютого о 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 села Великий Бурлук Куп‘янського району на Харківщині. Влучання було у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним.