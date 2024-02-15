Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек

В результате рэкетной атаки рф на Великий Бурлук 14 февраля количество жертв возросло до 5 человек, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома труп 27-летней женщины. Количество погибших увеличилось до пяти: трое женщин и двое мужчин", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Как отмечается, ранены пять человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Дополнение

14 февраля в 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 села Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Попадание было в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним.