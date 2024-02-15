Ракетний удар по Великому Бурлуку: рятувальники завершили розбір завалів
Київ • УНН
Рятувальники завершили розбір завалів після більш ніж доби пошуково-рятувальних робіт у селі Великий Бурлук Харківської області, де російські ракети влучили в житлові будинки, внаслідок чого 5 людей загинули і ще 5 отримали поранення.
У селищі Великий Бурлук, що на Харківщині, рятувальники завершили розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
Станом на 18:35 15 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали 82 рятувальники, залучалось 14 одиниць техніки.
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14 лютого о 16:16 ворог здійснив обстріл ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук Куп‘янського району, що на Харківщині. Окупанти поцілили у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним.
Через цю атаку загинули 5 людей. Ще 5 мешканців селища зазнали поранень, однак залишились живі. Їх витягнули з під завалів зруйнованого будинку надзвичайники. За уточненням від ДСНС усі постраждалі госпіталізовані до медичних установ.