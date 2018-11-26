Раде предложили обратиться к международным организациям за агрессию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №9341 об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и национальных парламентов государств мира в связи с очередным актом агрессии Российской Федерации против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ГУАМ, национальных парламентов государств мира в связи с очередным актом агрессии Российской Федерации против Украины" , - говорится в проекте постановления.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, его целью является привлечение внимания к ухудшению ситуации безопасности в регионе, в том числе в акваториях Азовского и Черного морей, к очередным актов агрессии Российской Федерации против Украины и призвания международного сообщества оказать соответствующую поддержку Украины на международной арене.
"Одной из задач одобрение обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу является продолжение и усиление давления и санкций против Российской Федерации, формулировке более активной позиции в вопросе урегулирования ситуации и направления миротворческой миссии ООН в Украине", - отмечается в пояснительной записке.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины по введению военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40. После этого Рада ушла на "10-минутный перерыв", который длится уже два часа.
Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.