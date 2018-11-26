Раді запропонували звернутись до міжнародних організацій через агресію РФ

"Затвердити звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України", - йдеться у проекті постанови.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його метою є привернення уваги до погіршення безпекової ситуації в регіоні, у тому числі в акваторіях Азовського та Чорного морів, до чергових актів агресії Російської Федерації проти Україні і закликання міжнародної спільноти надати відповідну підтримку Україні на міжнародній арені.

"Одним із завдань схвалення звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти є продовження та посилення тиску і санкцій проти Російської Федерації, формулюванні більш активної позиції у питанні врегулювання ситуації та направлення миротворчої місії ООН в Україну", - зазначається у пояснювальній записці.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40. Після цього Рада пішла на "10-хвилинну перерву", яка затягнулався вже на дві години.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.