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Рада увеличила расходы своего аппарата на полмиллиарда больше, чем в прошлом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты во вторник поддержали проект постановления № 4448 о смете Верховной Рады Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Рада увеличила расходы своего аппарата на полмиллиарда больше, чем в прошлом году

Проектом постановления предлагается утвердить расходы в размере около 2,53 млрд. грн на деятельность ВР в 2021 году.

Отметим, ранее сегодня народные депутаты приняли в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины планирует потратить на свои нужды в 2021 году на 500 миллионов гривен больше, чем в 2020-м.

Согласно документу, общая смета содержание аппарата Верховной Рады на 2021 год составляет 2535 662,2 грн, тогда как смета на 2020 год был скромнее — 2007 430,7 грн. В сметный счет включены все позиции содержания аппарата парламента от заработной платы ее работников до финансового обеспечения телеканала “Рада”.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

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