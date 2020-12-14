ВР хоче збільшити витрати свого апарату на півмільярда гривень більше, ніж минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Верховна Рада України планує витратити на свої потреби у 2021 році на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020-му. Відповідна постанова кошторису ВРУ зареєстрована в парламенті і внесена у порядок денний на 15 грудня, передає кореспондент УНН.
Згідно з документом, загальний кошторис утримання апарату Верховної Ради на 2021 рік становить 2 535 662,2 грн, тоді як кошторис на 2020 рік був скромніший — 2 007 430,7 грн. В кошторисний рахунок включені всі позиції утримання апарату парламенту: від заробітної плати її працівників до фінансового забезпечення телеканалу “РАДА”.
Парламентський комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України рекомендував парламентарям розглянути проект Постанови і проголосувати її за основу та в цілому.
Водночас, на тому ж парламентському слуханні депутати продовжать дію так званого “Закону про особливий статус Донбасу” і розглянуть бюджет країни на 2021 рік у другому читанні.
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Нагадаємо, Бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проект Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу.